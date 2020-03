Ricciardi adia entrevista

José Maria Ricciardi, candidato à presidência do Sporting derrotado nas eleições de setembro de 2018 e assumido crítico da gestão de Frederico Varandas, deveria ter concedido ontem uma entrevista à TVI, na qual, como o próprio revelou, através das redes sociais, "seria discutida a atualidade e futuro" do clube de Alvalade. O adiamento da entrevista ficou a dever-se, como também esclarece, "aos acontecimentos recentes relacionados com o COVID-19", não adiantando, todavia, se e quando a mesma será realizada.

Ricciardi aproveita para deixar uma mensagem de solidariedade com aqueles que, de forma direta ou indireta, estão a ser afetados pelo novo coronavírus. "O momento é de união e prevenção da nossa saúde e de todos aqueles que nos rodeiam. Juntos, conseguiremos ultrapassar qualquer obstáculo", garante o banqueiro.