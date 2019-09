Ricciardi contra abrir mão da maioria do capital da SAD

José Maria Ricciardi "está muito preocupado com os últimos acontecimentos" no Sporting mas não partilha da opinião de José Eduardo, que disse que a solução para a crise poderá passar por "abrir mão da maioria do capital da SAD", garantiu a Record fonte próxima do banqueiro.





Ricciardi, que se candidatou à presidência do Sporting nas eleições ganhar por Frederico Varandas, "está preparado para ajudar o Sporting se vier a ser solicitado, assegurando a sua gestão até ao próximo ato eleitoral".