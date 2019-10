Ricciardi descarta candidatura: «O Sporting não esta em período eleitoral»

José Maria Ricciardi garantiu esta quarta-feira, no Facebook, que não é candidato à presidência do Sporting porque o clube "não está em período eleitoral".Num vídeo publicado na página 'Ricciardi - Erguer o Sporting' o ex-candidato dizia que "se alguma vez tivermos a oportunidade de erguer o Sporting, vamos fazê-lo com uma equipa completamente diferente daquela que tivemos anteriormente", o que gerou rumores de uma eventual candidatura."Sportinguista,A solução para a grave crise do nosso Sporting CP, passa pelo contributo responsável de cada sportinguista.Todos os sportinguistas, sem excepção, são imprescindíveis para re-erguer o Sporting CP.Nos últimos dias, uma parte da comunicação social, tem especulado sobre uma eventual minha candidatura à presidência do Sporting CP.Volto a lembrar o que disse recentemente, o Sporting CP não esta em período eleitoral, pelo que é abusivo haver alguém a inventar eventuais candidaturas.O Sporting CP e os Sportinguistas merecem Respeito por todos aqueles que publicamente fazem o debate da atual crise profunda do nosso clube.A Bem do Sporting CP.Um forte abraçoJose Maria"