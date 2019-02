Ricciardi desmente Bruno de Carvalho: «Passagens do livro a meu respeito são inventadas»

José Maria Ricciardi desmente categoricamente as passagens do livro de Bruno de Carvalho, 'Sem Filtro - As Histórias dos Bastidores da Minha Presidência' -pelo antigo presidente leonino. O conhecido sócio do Sporting, candidato às últimas eleições e ex-presidente do BESI, garante à revista 'Visão' que os factos descritos são "inventados"."As passagens que o dr Bruno de Carvalho faz no livro a meu respeito são as três falsas e inventadas", assegura. "Na altura em que o dr Bruno de Carvalho era presidente, eu disse que só lhe via dois destinos: ou ser arrastado para um processo criminal e recolher à cadeia ou ser internado numa casa para tratamento psiquiátrico. Infelizmente, das duas alternativas, a segunda já não vai ser possível, porque ele já foi arrastado para um processo criminal e, brevemente, como tudo indica, irá dar entrada na cadeia."Recorde-se que, no livro, Bruno de Carvalho escreve que Ricciardi "não teve qualquer influência na reestruturação com a banca" e que lhe terá pedido perdão de joelhos.