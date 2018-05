A queda do conselho diretivo, por falta de quórum, parecia ontem descartada, mas o facto é que continua em cima da mesa. Na eventualidade de ser necessário constituir uma comissão de gestão, que assegure a transição para eleições, José Maria Ricciardi está disponível para colaborar.O banqueiro não descarta, até, uma eventual candidatura – e já o disse publicamente –, mas a hipótese que encara com maior recetividade é a de integrar uma equipa temporária que não deixe o poder cair na rua, de forma a que um novo ato eleitoral possa ser convocado num ambiente pacificado e mais favorável a uma reflexão séria. José Maria Ricciardi também vê Rogério Alves como boa solução e havendo, disponibilidade do advogado, não avançará.