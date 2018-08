Ricciardi: «Em novembro pode não haver capacidade de pagar os salários»

Um Presidente Terra à Terra para "salvar o Sporting Clube de Portugal". Foi assim que um dos 50 sócios que marcaram presença esta terça-feira feira à noite em Torres Vedras identificou o economista José Maria Ricciardi, um dos candidatos à presidência do Sporting Clube de Portugal.Após as mil mensagens que já havia respondido por WhatsApp durante o dia, o candidato apresentou-se bem disposto em Torres Vedras perante a plateia leonina que o aguardava no hotel Stay. No discurso de apresentação da candidatura, José Maria Ricciardi pintou um cenário muito cinzento relativamente à realidade leonina, insurgindo-se face à grave crise financeira que os leões atravessam, pairando no ar a possibilidade de "em novembro próximo não haver capacidade de pagar os salários aos jogadores profissionais de futebol". Para enfrentar esta situação, o candidato frisa que o Sporting precisa de um presidente com o seu perfil, com experiência e com capacidade de gestão.Segundo o economista, o maior adversário do Sporting nos últimos 16 anos tem sido o próprio Sporting: "falta de liderança, falta de capacidade de gestão, falta de capacidade de coesão e falta de ter um balneário blindado", atira.Sublinhou mesmo que não vê capacidade de liderança nos outros candidatos, mas sim uma tremenda propaganda de fazer crer que são capazes de fazer as coisas.No seu discurso de querer salvar o Sporting da bancarrota e da recuperação a nível reputacional do clube, José Maria Ricciardi apontou falhas a nivel da estruturação do futebol profissional, frisando a política de contratação exacerbada que leva a um número exagerado de jogadores nos quadros do Sporting. "O caminho tem de ser manter o Sporting no mesmo patamar dos seus rivais, FC Porto e Benfica, mas não podemos entrar em loucuras financeiras. O objetivo é sermos campeões de uma forma sustentada", remata.