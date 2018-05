Continuar a ler

Contactado por Record, Dias Ferreira, jurista e antigo dirigente do clube, diz que se trata da "palavra de uns contra os outros". "Ainda não a li, mas juridicamente uma ata que não está assinada não vejo o que possa valer", frisou. E prosseguiu, preferindo não assumir qualquer candidatura numa futura eleição dos verde e brancos. "Não digo de certeza que não porque não quero vir a contradizer-me. O que eu acho é que o Sporting tem muitas outras alternativas, nomeadamente gente mais nova. É preciso que seja alguém que una o Sporting, que está dividido, e isso é muito mau para um clube desta dimensão. Mas ainda é prematuro falar em candidaturas porque esta direção ainda está em funções. Ainda não estamos em período eletivo e isso só será possível se os sócios assim o decidirem e essa decisão só será tomada na AG de 23 de junho. Os sócios é que decidem a vida do clube".Um dos pontos de discórdia em relação ao que ontem foi divulgado prende-se com a sua própria definição . Apesar de o CD falar em ata, os restantes órgãos sociais que estiveram na reunião recusam esse conceito, dado que aquele resumo não está assinado por todos os presentes, como seria requerido. "Foi lavrada a presente proposta de ata, a qual não pode ser assinada por todos os presentes, em virtude de os referidos (MAG e CFD) se terem ausentado", lê-se.Contactado por, Dias Ferreira, jurista e antigo dirigente do clube, diz que se trata da "palavra de uns contra os outros". "Ainda não a li, mas juridicamente uma ata que não está assinada não vejo o que possa valer", frisou.

José Maria Ricciardi criticou este domingo a divulgação da ata da reunião dos órgãos sociais do Sporting por parte do Conselho Diretivo, elogiando a atitude de Jaime Marta Soares."O dr. Marta Soares tem sido extremamente corajoso. Não se pode publicar uma ata que não tem o acordo de uma das partes. Nunca vi. Tem todas as razões para apresentar uma queixa na PGR", afirmou o banqueiro à CMTV, referindo-se igualmente à investigação pedida pela Mesa da AG à Procuradoria