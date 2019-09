Ricciardi: «Varandas disse que o circo tinha acabado... maior circo que este não me lembro»

José Maria Ricciardi mostrou-se esta terça-feira crítico pela forma como Frederico Varandas está a gerir o Sporting. Em declarações à Rádio Observador, o antigo candidato à presidência leonina (ficou atrás de Varandas e de João Benedito nas eleições) diz que não está surpreendido com a atual situação."Não fiquei surpreendido e não fico surpreendido com nada do que se está a passar no Sporting. Só fico surpreendido com as pessoas que ficam surpreendidas com aquilo que se está a passar no Sporting. (...) O dr. Varandas disse que o circo tinha acabado... Maior circo que este no Sporting não me lembro e já sou sócio há muitos anos, começou por dizer.Apelidando a direção do Sporting de "agrupamento de estagiários", Ricciardi continuou: "Na altura (das eleições) que eu disse que se ia herdar uma situação muito difícil, Frederico Varandas desmentiu-me, achava que a situação era muito boa. Isto mostra bem que Varandas não teve competência para perceber ao que ia".Ricciardi diz ainda que os muitos jogadores emprestados que os leões têm no plantel será algo que vai prejudicar o clube de Alvalade. "Eu não conheço nenhum clube grande que comece a construir uma equipa com emprestados… Depois vamos vender o quê? O relvado?", terminou.