Ristovksi admite ter... arriscado

Sem jogar pelo Sporting desde 11 de maio, Stefan Ristovski regressou quinta-feira à competição, ao serviço da seleção da Macedónia, tendo cumprido 82 minutos no triunfo frente à Eslovénia (2-1)... algo que não estava nos planos! "Sinceramente, o que estava previsto era jogar cerca de 30 minutos. Mas aceitei o risco, de forma a poder ajudar a minha seleção, porque tinha um grande desejo de jogar. Tive um fisioterapeuta do Sporting [Rúben Ferreira] a acompanhar-me e senti-me bem", disse o lateral, que se lesionou no pé esquerdo no primeiro treino do estágio da pré-época na Suíça. Ristovski estará de novo em ação no domingo, na visita à Polónia.