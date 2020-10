Ristovski à parte... na seleção

Apesar de estar há algumas semanas afastado do grupo liderado por Rúben Amorim, Ristovski é um elemento que poderá ter ainda uma palavra a dizer no decurso da temporada 2020/ 21. Quando mais não seja, por deixar o clube, rumo a um dos emblemas russos que mostraram interesse na sua contratação. Ou mesmo ser reintegrado, como o treinador admitiu durante a conferência de imprensa de lançamento da partida com o Portimonense.

Para já, o internacional pela Macedónia do Norte é notícia por... também estar a treinar à parte, na seleção, devido a problemas físicos. O lateral-direito está em Tallin, para defrontar a Estónia, mas Ristovski deverá ver o jogo na TV, estando também em dúvida para a partida de quarta-feira com a Geórgia.