Ristovski ainda pendente

O mercado fechou em Portugal, mas o Sporting ainda tenta solucionar dossiês pendentes, como o de Ristovski. Além de Renan e Borja, o lateral-direito não entra nos planos de Rúben Amorim e tem ordens para treinar à parte do plantel, pelo que pode, ainda, sair para um dos países com a janela de transferências aberta. No limite, se não for possível arranjar colocação, pode igualmente ser reintegrado.





Enquanto não existe definição, Ristovski chamou ontem a atenção... do mercado, com uma boa exibição na vitória da Macedónia do Norte frente ao Kosovo (2-1), tendo até provocado, com um remate, um autogolo de um adversário. Quanto aos demais excedentários, vão treinar na equipa B, às ordens de Filipe Celikkaya, exceto Misic, que recupera de um problema de saúde na Grécia.