Ristovski: «Às vezes fico três dias fechado em casa»

Ristovski reconhece a época abaixo das expectativas, contudo, ao ‘Jornal Sporting’, salienta os objetivos para o que resta jogar de 2019/20. "Temos valor para mais e sabemos disso. Estamos focados em fazer o melhor possível na Liga e na Liga Europa ir o mais longe que conseguirmos. Só podemos olhar em frente", vincou o macedónio, que ontem celebrou o 28º aniversário e foi saudado por todo o grupo no treino matinal, que teve lugar na Academia. "Não gostamos de perder. Às vezes fico três dias fechado em casa", reforçou o lateral.

No plano pessoal, Ristovski, recordou 2018/19, época em que foi expulso por três vezes na Liga. "Passou-se a imagem de que sou agressivo, coisa que não sou. Só quero ganhar. As expulsões foram injustas", frisou, elencando os pontos altos e baixos desde que chegou dos croatas do Rijeka, no verão de 2017: "O pior foi, sem dúvida, a Taça de Portugal que perdemos na minha primeira temporada. Os melhores, os três troféus que ganhámos – as duas Taças da Liga e a de Portugal. Falta-me conquistar o título nacional, que é algo que quero muito."