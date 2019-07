O Sporting começou a treinar esta segunda-feir a em Feusisberg, na Suíça, e Ristovski saiu mais cedo do treino, com queixas físicas.O lateral macedónio contraiu uma entorse no tornozelo esquerdo, tendo abandonado o relvado com algumas queixas. Será ainda reavaliado pelo departamento médico leonino.No primeiro treino em solo helvético, Marcel Keizer só não contou com Battaglia e Rosier, que continuam a recuperar das respetivas lesões.