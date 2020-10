O desabafo de Ristovski... no banco: «Estou sempre aqui. Não me movo»

Stefan Ristovski foi dado como transferível este verão, mas a verdade é que o mercado fechou nos principais campeonatos da Europa e o jogador macedónio não saiu do Sporting. E com o fecho do mercado na Rússia a acontecer já hoje, o mais certo é o defesa continuar em Alvalade.





E foi isso mesmo que Ristovski deu a entender numa mensagem que partilhou esta sexta-feira nas stories do Instagram. "Eu estou sempre aqui... Eu não me movo", escreveu o jogador junto a uma foto onde aparece sentado no banco, em Alvalade.