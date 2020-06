Ristovski deixa mensagem a Misic

Misic vai dar por terminada a temporada, uma vez que o médio croata do Sporting, emprestado ao PAOK, vai ser operado a um quisto na virilha e desta forma será uma baixa de peso para a formação grega, orientada por Abel Ferreira. Por esse motivo, o jogador de 25 anos recebeu várias mensagens de apoio ao longo das últimas horas, entre as quais do amigo Ristovski, com quem jogou no Sporting e no Rijeka (Croácia). “Sê forte, sempre contigo”, partilhou o lateral macedónio, nas redes sociais, anexando a fotografia reproduzida ao lado. Além do leão, também o portista Sérgio Oliveira, que na época passada partilhou balneário com Misic precisamente no PAOK, se dirigiu ao médio: “Continua forte, irmão”. Refira-se que os gregos já não vão acionar a cláusula de opção de compra de 2 M€, mas podem avançar após Misic estar recuperado.