Ristovski discute futuro com empresários

Com contrato com o Sporting até 2022, Stefan Ristovski poderá estar perto de prolongar o seu vínculo com os leões, segundo aponta o portal italiano 'Calciomercato'. O jogador macedónio, de 27 anos, esteve na segunda-feira reunido com os empresários Leonardo Corsi e Giovanni Branchini, num jantar no qual o tema principal terá sido mesmo essa possível renovação com o clube de Alvalade.





Contratado na temporada passada ao Rijeka, Ristovski foi opção em 33 partidas na temporada passada, 23 delas na Liga NOS.