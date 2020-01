Ristovski distinguido pela Federação da Macedónia

O defesa Stefan Ristovski foi esta terça-feira distinguido pela Federação de Futebol da Macedónia, recebendo na grande gala do organismo um prémio que distingue o jogador que mais contribuiu para o desenvolvimento do futebol do país.





A distinção foi destacada pelo próprio jogador nas redes sociais, numa publicação na qual agradeceu e deixou um desejo para o futuro. "Muito obrigado pelo reconheicmento. Espero que a minha contribuição para o futebol nacional seja recompensada com a presença no Euro'2020", escreveu o defesa leonino, aludindo ao facto de a Macedónia ainda ter chances de apurar-se via playoff (defronta Geórgia, Kosovo e Bielorrússia).Refira-se que a publicação feita nas redes sociais por parte do macedónio mereceu um comentário elogioso de Bruno Fernandes, o qual considerou o seu colega de equipa como um "fenómeno"