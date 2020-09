Ristovski e Luiz Phellype preteridos da ficha de jogo do embate com o Aberdeen

A convocatória de Rúben Amorim para o embate com o Aberdeen não era difícil de fazer, uma vez que, em virtude do surto de Covid-19 que afetou o plantel leonino, o técnico tinha à disposição apenas 18 elementos afetos à equipa principal. Por esse motivo, a decisão de enviar Ristovski e Luiz Phellype para a bancada deve ser vista como uma opção técnica. O treinador do leões entendeu que a inclusão do central João Silva e do extremo Joelson Fernandes lhe dava mais garantias para o jogo.