O Sporting realizou esta terça-feira o segundo treino no estágio da Suíça, numa sessão marcada pela ausência de Stefan Ristovksi.O lateral macedónio, que na véspera tinha saído da sessão de trabalho com uma entorse no pé esquerdo , juntou-se assim a Rosier e Battaglia no lote de indisponíveis de Marcel Keizer.Os leões voltam a treinar esta tarde, às 17 horas locais (menos hora em portugal), à porta fechada. Na quarta-feira está agendado o primeiro de dois jogos particulares, frente ao Rapperswill-Jona.