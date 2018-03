A alegria de Montero, autor do 1-0, foi... a dor de Ristovski. Enquanto o colombiano festejava o golo inaugural, o lateral-direito ficou deitado junto à linha de meio-campo, após ter saído maltratado numa disputa de bola minutos antes. Aliás, Coates e Mathieu acorreram de imediato ao local, preocupados com o estado do internacional macedónio. À saída das equipas para o intervalo, o lateral deu conta das queixas na zona da anca direita ao médico Frederico Varandas e recebeu um abraço de Bruno de Carvalho. No descanso, Battaglia fez exercícios de aquecimento para prevenir uma eventual substituição, mas Ristovski permaneceu em campo, isto é apesar de não esconder algum desconforto na zona afetada.