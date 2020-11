Ristovski isolado com Covid-19

Ristovski está isolado com a família após ter testado positivo à Covid-19. O anúncio foi feito pelo próprio jogador, nas redes sociais, onde garantiu que tanto ele como a mulher e o filho se sentem bem.





O defesa do Sporting defrontou ontem a Arménia ao serviço da seleção da Macedónia do Norte onde já haviam sido afastados jogadores após terem testado positivo. O jornal da Macedónia do Norte 'Sportski' admite que pode haver mais elementos na comitiva infetados.Recorde-se que Ristovski foi afastado do plantel principal do Sporting por motivos disciplinares, e o mais provável é que deixe Alvalade em janeiro.