Ristovski já pensa no fim da pandemia: «Abro logo uma garrafa de champanhe»

Ristovski está sozinho em Lisboa devido à Covid-19. Para assegurar a segurança da mulher e do filho enviou-os para Skopje, onde contam com a ajuda dos seus pais. Numa entrevista ao jornal 'Sloboden Pecat', o jogador do Sporting revelou como passa os dias e garantiu que até já sabe o que vai fazer para comemorar no final da pandemia.





"A minha rotina é simples, acordo de manhã cedo, por volta das nove horas e meia, pois temos um treino online em equipa às 10h00. Depois almoço e, normalmente, assisto a um filme durante a tarde. À noite jogo PlayStation e assim por diante... não há muito para fazer", revelou o defesa, que lamenta a falta da família: "Tenho muitas saudades da minha mulher e do meu filho. Estou sem eles há muito tempo e isso é realmente difícil para mim. Contudo, por outro lado, sei que eles estão seguros em Skopje onde contam com a ajuda dos nossos pais. Normalmente sinto falta do ritmo diário dos treinos, das competições pois o futebol é uma paixão com a qual lido há muitos anos... Não há nada mais bonito do que voltar para casa depois de uma vitória para nos divertimos com a família".O jogador também já está a pensar no final da pandemia e revela como vai celebrar. "Abro logo uma garrafa de champanhe", acrescenta o internacional macedónio que assume ter ganhado uma nova perspetiva da vida: "Neste período aprendemos muitas lições pois entendemos realmente o que significa saúde. Agora penso em algumas coisas que não me passavam pela cabeça. A família e a saúde estão em primeiro lugar, o resto é secudário".