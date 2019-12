Ristovski, o agressor com um 'dente dourado' e as "chapadas de mão aberta" a Acuña

Ristovski está esta terça-feira no Tribunal do Montijo no âmbito do julgamento do ataque à Academia de Alcochete. Tal como aconteceu ontem com Maximiano, Wendel e Mathieu, o jogador do Sporting está a ser ouvido por videoconferência no Tribunal de Monsanto e recordou que, na altura do ataque, estava dentro do balneário, em pé. Viu os adeptos pela primeira vez na sala das botas, quis sair mas não conseguiu porque a porta estava trancada. Ristovski conta que os adeptos gritavam palavrões e ameaças, entre as quais "vamos matar-vos".Quando percebeu que os adeptos iam invadir a ala profissional, Ristovski diz que voltou para trás e ficou no corredor de acesso ao balneário. "Tenho a certeza que, naquele espaço, entraram 15 a 25 pessoas. Dentro do balneário foram cerca de 10 a 15", relatou.O lateral alegou ainda que os jogadores conseguiram fechar a porta metálica que dá acesso ao balneário, mas os invasores conseguiram abri-la. Os adeptos tentaram perceber quem estava em pé e quem estava sentado, para ver em quem "batiam primeiro". "Estava em pé e ao meu lado estava o Acuña", disse. O jogador recorda que os adeptos dirigiram palavras concretas a Acuña e Battaglia, mas também falaram ao grupo: "Esta é a vossa última oportunidade, não podem jogar desta forma", disseram.Ristovski recorda que "4 ou 5 rodearam Acuña e deram-lhe chapadas de mão aberta na cara e na cabeça". O lateral diz que também presenciou agressões a Battaglia, ao mesmo tempo que se tentava proteger.O jogador disse ainda que os agressores de Acuña e Battaglia não eram os mesmos, pois os 10 a 15 adeptos que entraram no balneário "dividiram-se" entre os jogadores. Ristovski diz que se lembra de dois invasores negros e um outro, branco, com um dente dourado. O trio entrou no balneário, diz o futebolista, referindo que o indivíduo com dente de ouro atacou Acuña e que os dois invasores negros ficaram a falar com Ricardo Gonçalves, alegando que o chefe de segurança estava a tentar afastar esses dois invasores para assim proteger os jogadores.