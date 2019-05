No percurso de autocarro entre o Jamor e Alvalade, após a conquista da Taça de Portugal, Bruno Fernandes pegou no microfone da Sporting TV e vestiu a pele de jornalista.





O capitão leonino começou por perguntar a Wendel se dava boleia a André Pinto, isto depois da polémica com o brasileiro, após ter sido apanhado a conduzir sem carta No entanto, o momento que mais se destacou acabou por acontecer quando Bruno Fernandes foi surpreendido por Ristovski: "O nosso capitão tem de ficar, senão estamos f...", disparou o macedónio em bom português, face ao interesse de vários clubes no passe do colega de equipa.