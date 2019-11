Ristovski: «Para mim a época começa agora»

Ristovski fez o seu primeiro jogo oficial com a camisola do Sporting ontem, em Paços de Ferreira, e não esconde que viveu um momento especial."Para mim, a época começa agora. Ontem foi uma vitória importante, num jogo com muita luta e muita dedicação de todos. Sabemos que esta estrada é longa, com muitas dificuldades pelo caminho, e que domingo teremos mais um duro obstáculo pela frente, mas mais uma vez iremos com tudo para dentro de campo", afirmou o jogador, ao jornal 'Sporting', onde lamentou a infelicidade que o afetou no início da temporada:"Lesionar-me no início do estágio na Suíça, foi um duro golpe porque quero estar sempre disponível para ser mais um a ajudar. O futebol por vezes é cruel para quem gosta tanto dele. Trabalhei muito todos os dias para regressar bem e felizmente que também tive um grande apoio de todos durante o tempo em que estive fora".O defesa ainda faz um balanço positivo da sua prestação diante do Paços de Ferreira. "Foi muito importante para estar de volta a um nível que me pareceu bom, mas que quero melhorar. Nunca estou satisfeito com o que faço porque quero sempre mais e melhor e quem veste esta camisola só tem de pensar assim", acrescentou.