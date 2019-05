Ristovski pede desculpa a colegas e adeptos: «Lamento mais uma situação em que me vi envolvido»

Marcel Keizer: «Temos de ver o que se passa com Ristovski» Marcel Keizer: «Temos de ver o que se passa com Ristovski»

A carregar o vídeo ...

Stefan Ristovski pediu desculpas aos colegas e adeptos do Sporting pela expulsão, a terceira esta época, no encontro de sábado com o Tondela. O lateral-direito garantiu ainda que tentará evitar situações semelhantes no futuro."A todos os meus colegas e todos sportingistas devo dizer que lamento mais uma situação em que me vi envolvido...Acreditem que lamento profundamente o que que se passou ontem, estou triste por voltar a passar por isto e acreditem que me custa muito. Resta-me seguir em frente, agradecer a vossa força e acreditar que no futuro as coisas vão correr melhor. Contem comigo porque eu nunca vou desistir", disse o macedónio no Instagram.Ristovski, recorde-se, vai falhar a última jornada, diante do FC Porto, e arrisca ainda perder a final da Taça de Portugal, também contra os dragões.