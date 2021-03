Ristovski: «Rafael Leão podia ter sido vendido por 30M € se não tivesse rescindido com o Sporting»

Em entrevista ao portal Calciomercato, onde falou da sua seleção e também da carreira que tem feito até agora, Stefan Ristovski deixou rasgados elogios a Rafael Leão, um jogador que no seu entender poderia ter rendido ao Sporting uma verba considerável caso não tivesse avançado para a rescisão na sequência do ataque à Academia.





"Dava para ver já nas camadas jovens que era capaz de fazer grandes coisas. Sabia que podia chegar ao topo. É um talento incrível, difícil de marcar. O AC Milan fez um grande negócio, tal como o Lille fez antes, ao contratá-lo a custo zero. É que se não tivesse rescindido com o Sporting, eles poderiam tê-lo vendido por pelo menos 30 milhões de euros", declarou o macedónio na referida entrevista.Ristovski lembrou ainda o seu processo de saída para o Dínamo Zagreb e revelou que o retorno a Itália chegou a estar próximo. "Houve algo, mas no futebol precisas de sorte. Antes de ir para o Sporting estive em conversações com o Génova. Depois em janeiro estive perto do Spezia e no passado também já tive o interesse do Atlético Madrid. Mas estou feliz por ter vindo para o Dinamo Zagreb, porque é um clube que mostrou que me queria. Ainda assim, espero um dia voltar a Itália", assumiu o defesa.