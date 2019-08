Ristovski recorda Jesus: «Primeira palavra? Acorda!»

Prestes a iniciar a terceira época no Sporting, Stefan Ristovski ainda não domina o Português mas não esquece as primeiras palavras que aprendeu com... Jorge Jesus. "Quando cheguei era ele o treinador e a primeira palavra que aprendi foi: ‘Acorda!’. Ele estava sempre intenso e nervoso. Os treinos eram de manhã… Era mais uma brincadeira", revela em... italiano, o lateral-direito macedónio. Apesar dos problemas de... expressão, ‘Risto’ foi desafiado pela Sport TV a decifrar várias expressões do futebol e até aproveitou para fazer humor quando confrontado com a frase ‘vais para o duche mais cedo’. "Ouvi muito isso na época passada. Fui expulso três vezes", gracejou o defesa, que espera continuar em Portugal e no Sporting. "Nunca pensei jogar aqui, mas é uma grande experiência. Sinto-me em casa, confortável, quero continuar e desfrutar até ao fim. Vou tentar ficar o máximo de tempo possível", garante, rendido também aos conselhos do amigo inseparável, Bruno Fernandes. "Estou sempre com ele. Damo-nos bem e já me ensinou muito sobre Portugal e a grande história do país", confessa, acrescentando que almoça muitas vezes à conta do capitão: "Paga a conta quem perde e o Bruno perde sempre."