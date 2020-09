Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ristovski reintegrado no plantel principal do Sporting Lateral-direito é opção para o Nápoles, na disputa do Troféu Cinco Violinos





REGRESSO. Ristovski ladeado por Feddal e Palhinha

• Foto: sporting cp