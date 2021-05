Ristovski reivindica medalha de campeão pelo Sporting: «Eu também mereço...»

O antigo futebolista do Sporting Stefan Ristovski felicitou o clube pela conquista do 19.º título de campeão português de futebol, reivindicando uma medalha, após ter abandonado o clube no início da temporada.

"Hoje, Lisboa é verde e será sempre assim... Parabéns a todos os sportinguistas. Eu também mereço uma medalha", escreveu o macedónio, que rumou aos croatas do Dínamo Zagreb sem vestir a camisola verde e branca na presente temporada.

Ristovski, de 29 anos, jogou durante três temporadas no clube lisboeta, desde 2017/18.

O Sporting sagrou-se na terça-feira campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos do jogo da 32.ª jornada da I Liga.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os leões somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.