Ristovski sai do Sporting rumo ao Dínamo Zagreb: todos os contornos do negócio

Stefan Ristovski está a caminho do Dínamo Zagreb e deixa o Sporting em definitivo. Segundo Record apurou, o jogador de 28 anos, que tinha contrato com o Sporting até 2022, rende aos cofres leoninos 1 milhão de euros no imediato, sendo que o emblema croata poderá vir a pagar mais 300 mil euros em bónus.





Com a saída de Ristovski, a SAD leonina poupa cerca de 2 M€ em salários. O lateral macedónio regressa assim à Croácia onde, entre 2015 e 2017, representou o Rijeka, antes de assinar pelo Sporting.