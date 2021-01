Ristovski tem solução à vista

A situação de Ristovski deve ser a próxima a ser resolvida, já que o internacional macedónio tem clubes interessados em Itália e na Alemanha. Pesa cerca de 1 milhão de euros brutos no orçamento anual e, no verão, esteve perto do Dínamo Moscovo.





Como se sabe, Amorim não conta com o lateral-direito, por motivos disciplinares.