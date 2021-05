Ristovski vibra a partir da Croácia com o Sporting: «Amanhã já somos campeões»

Desde a Croácia, Stefan Ristovski mantém-se atento à atualidade do Sporting. O antigo lateral-direito dos leões recorreu esta quarta-feira às redes sociais para comentar uma publicação de Sebastián Coates no final do triunfo dos leões em Vila do Conde, frente ao Rio Ave. "Grande vitória, equipa! Parabéns pela Champions, equipa!", escreveu o central uruguaio.





Com o resultado do clássico entre Benfica e FC Porto, que será discutido hoje [quinta-feira] no Estádio da Luz (18h30), a ser totalmente decisivo para se saber se os leões podem celebrar já na segunda-feira, Stefan Ristovski antecipou a festa, dando quase como certo numa vitória das águias na receção aos dragões. "Amanhã já somos campeões", escreveu o macedónio, numa publicação que contou também com um comentário de Luís Neto: "Vamoooo", pode ler-se.