Ristovski vive duas realidades bem distintas

À semelhança de Leonardo Corsi, o empresário de Stefan Ristovski, também Igor Angelovski parece estranhar a situação pela qual passa o lateral-direito que tem treinado com a equipa B do Sporting, mas que se transformou na sexta-feira numa espécie de herói nacional na Macedónia do Norte, ao contribuir para a qualificação daquele pequeno país para o Euro’2021.

O selecionador macedónio lamentava-se, à ‘Gazetta dello Sport’, pelo facto de ter poucas soluções à sua disposição e deu o exemplo de Ristovski. “Mal jogava no Parma, fica de fora no Sporting e para nós é intocável”, verifica Angelovski. Antes, recorde-se, já o seu agente admitira o ponto de “rutura” com os leões.