Rita Matos, uma das suplentes do Conselho Diretivo do Sporting que pediu a demissão, revela nas redes sociais que tomar esta decisão foi difícil. "Saio destruída, poucas decisões na vida me custaram tanto, mas tenho a consciência tranquila de que fiz tudo o que podia - e que me pediram - para ajudar e defender o Sporting e esta direção, mas no dia 15 de Maio perdi todas as razões para o fazer. não interessa agora desfiar o que quer que seja, apenas referir que o meu compromisso não foi este, o meu compromisso não foi com isto. Este não é, nem nunca foi, o meu Sporting", garantiu.Rita Matos deixa uma palavra de esperança para a final da Taça. "O Sporting vai continuar, a nossa equipa vai estar no domingo no Jamor com o nosso leão rampante do lado certo do peito. Tenho a certeza de que os melhores adeptos do mundo vão estar a apoiá-la do primeiro ao último minuto", disse. *