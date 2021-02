Sporting anuncia reforço para a equipa sub-23 proveniente do Valladolid

Roberto Martínez é reforço do Sporting para equipa sub-23. Os leões anunciaram, este sábado, a contratação do médio espanhol, de 19 anos, ao Valladolid.





"Estou muito feliz por ter assinado por um clube tão grande. Tenho como objetivos poder jogar e atingir a equipa principal, tal como todos os que estamos aqui", referiu o jovem jogador.Martínez passou pelos escalões de formação do Barcelona e esta é a sua primeira experiência no estrangeiro."Agora vim para o Sporting e estou muito feliz aqui. Fui muito bem acolhido, tanto pelo staff como pelos colegas de equipa. Têm sido todos muito amáveis comigo", salientou o reforço que ainda se apresentou: "Sou um jogador que se destaca pela visão de jogo e pela técnica. Posso jogar em várias posições do meio-campo, como organizador de jogo para ajudar na construção ou até como 'oito'."Roberto Martínez também recordou a sua amizade com Pedro Porro, lateral-direito dos leões. "Conheço o Porro dos tempos do Valladolid e tenho estado em contacto com ele. Gostava muito de seguir o caminho dele", sublinhou.