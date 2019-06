Robertone, alvo do Sporting, em maus lençóis no Vélez: «Magoa-me que não tenha respeito»

Gabriel Heinze, técnico do Vélez Sarsfield, afirmou, este sábado, estar desiludido com Lucas Robertone, médio argentino que está na mira do Sporting neste mercado de transferências. "Estou magoado com o que aconteceu, uma vez que vivemos juntos muitas coisas. Fico desiludido quando não se respeita a profissão e os valores. Desiludiu-me muito", referiu o treinador sobre a ausência de Robertone no arranque dos trabalhos de pré-época do Vélez Sarsfield, por ter viajado para Itália para adquirir o passaporte comunitário.Comoadiantou, o clube leonino já apresentou uma proposta de cinco milhões de euros pelo passe do jogador , proposta que terá sido recusada pelos dirigentes do emblema argentino. Sergio Rapisarda, presidente do Vélez Sarfield, afirmou ontem, em declarações à Rádio Renascença, que o negócio acontecerá se o Sporting pagar o valor pretendido pelo clube argentino."Se penso vender? Se pagarem o que pedimos... Oito milhões de euros? Isso é privado. Quando chegar a oferta, veremos se vamos ter êxito. É uma estrela. Sei os valores que se praticam na Europa. Quando se compra, queremos pagar pouco... Nós sabemos muito bem o jogador que estamos a vender. Primeiro temos de receber a oferta, depois essa oferta tem de nos seduzir", assegurou o dirigente argentino.