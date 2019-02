'Roda' no final do encontro

No final do encontro com o Villarreal, a equipa do Sporting juntou-se perto da entrada de uma das áreas e esteve durante alguns momentos à conversa. Como capitão de equipa, Bruno Fernandes reuniu os restantes jogadores à sua volta e foi a voz de comando, desempenhando o papel de líder da equipa num momento de grande desilusão.

No final do encontro, e pese embora a eliminação da Liga Europa, os jogadores leoninos acabaram por ser aplaudidos pelos adeptos do Sporting. O público afeto ao clube verde e branco não deixou de reconhecer o esforço da equipa e da bancada veio uma tremenda ovação.