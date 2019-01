Rodolfo Correia: «A calendarização é uma situação que tem que ser revista pela Liga»

Com apenas dois dias de descanso entre o jogo da meia-final e a final da Allianz Cup - menos um do que o FC Porto -, o Sporting está focado na recuperação física dos jogadores."A recuperação é uma questão fundamental para nós. Felizmente, não é a primeira vez em que nos deparamos com apenas dois dias de descanso entre jogos. É uma situação que tentamos gerir da mesma forma. Infelizmente, o calendário também está muito preenchido nestes meses, a questão da calendarização dos jogos pode ser revista pela Liga. A recuperação será feita como sempre. Mas é uma situação que tem que ser revista pela Liga. Julgo que a Liga está atenta a isso e que na próxima época pode haver alterações", afirmou Rodolfo Correia, adjunto de Marcel Keizer que esta sexta-feira substituiu o treinador dos leões na conferência de imprensa, uma vez que Keizer viajou para a Holanda devido ao funeral do sogro . No entanto, Keizer estará de regresso a Portugal a tempo da final da Allianz Cup, amanhã, ás 19h45.Quanto a Mathieu, que saiu do jogo da meia-final frente ao Sp. Braga com queixas , "está a fazer gestão de esforço, como muitos outros, para tentar que esteja preparado para o jogo", referiu Rodolfo Correia. "Hoje será reavaliado, como todos os outros jogadores, e amanhã de manhã tomaremos uma decisão."Rodolfo correia também foi questionado sobre as críticas à arbitragem, com o treinador adjunto do Sporting a preferir valorizar "o jogo e os jogadores": "Infelizmente são situações que ocorrem, não só em Portugal mas em todos os países. Quando se está submetido a decisões estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos ao erro. É um ponto que eu não quero focar nem falar. Estes jogos grandes têm muito mais para falar do jogo, do jogador, isso é o principal, temos de lutar para que se fale mais disso", afirmou.