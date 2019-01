Rodolfo Correia: «Acuña está em gestão física»

Acuña é um dos principais candidatos a deixar o Sporting neste mercado de inverno epara a partida de amanhã, com o V. Setubal. Rodolfo Correia, adjunto de Marcel Keizer, fez a antevisão da partida e disse na sala de imprensa que o argentino está em gestão de esforço."Continuamos a recuperar os jogadores para amanhã, é um procedimento normal. É claro que ganhar a Taça da Liga é sempre bom, os jogadores animicamente estão bem, estão contentes com a conquista, mas isso já faz parte do passado. O nosso foco são as outras competições que temos pela frente."O Bruno e o Fredy estão mais próximos de regressar à competição; o Petrovic e o André farão parte dos planos, mas temos de continuar a avaliá-los até amanhã, até à hora do jogo. Mas fazem parte dos planos. O Mathieu está em gestão de esforço, estamos a jogar de 3 em 3 dias, isto não está a ser benéfico para nós, o calendário continua a ser um problema.""O 'desligar das luzes' é automático. Entrámos no autocarro e acabaram-se as celebrações. No primeiro treino da semana já temos de estar focados no resto. O calendário é assim, é tudo muito rápido, assim que se começa o primeiro treino da semana já tudo se esqueceu, temos de focar-nos no objetivo campeonato.""Pode haver uma vantagem, a equipa esteve a descansar, mas por outro lado não competiu. Por isso há um equilíbrio de forças. Os jogadores podem estar descansados, mas animicamente acredito que os nossos estão mais felizes e vão encarar o jogo de outra forma.""O nosso objetivo é amanhã, é para aí que estamos focados. Porque este é o próximo e é o mais importante. Depois logo pensaremos no Benfica.""O Acuña também está em gestão física, já entrou com limitações e teve de sair ao intervalo. Temos de fazer essa gestão, tal como o Mathieu. O Doumbia tem estado a treinar, vinha de uma pausa prolongada, do campeonato russo, e estamos a prepará-lo para que, se tiver de jogar amanhã, possa atuar o máximo de minutos possível.""Não treinaram connosco na academia, mas fizeram testes médicos. Se o Sporting os contratou e foram avalizados por todos, à partida serão mais valias para nós. Esperamos contar com eles o mais rapidamente possível nesta fase da época, em que temos muitos jogos. Interessa ter boas e muitas opções.""Sente-se sempre a falta do líder, mas são situações que todos compreendemos e temos de estar preparados para elas. Pelos vistos contra o FC Porto os jogadores encararam a situação da melhor forma possível... Amanhã ele já estará connosco e tudo voltará ao normal.""Gostámos de celebrar, de vencer a Taça. O resto não quero comentar. Pessoalmente quero apenas relembrar que foi um dia muito feliz para todos nós.""Tiago Ilori foi formado nesta casa e os mais jovens sabem que se um dia tiverem de sair do clube as portas estão abertas e que a qualquer momento podem voltar.""Trata-se de uma equipa aguerrida, agressiva, que sai bem nas transições ofensivas. São muito competentes nos lances de bola parada, sobretudo nos cantos, e temos de estar atentos a essas situações. Apesar de o clube estar a passar pela transição do treinador, penso que essas características vão manter-se. É uma equipa que não vira a cara à luta."