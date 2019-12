Rodolfo Correia anuncia saída do Sporting

Rodolfo Correia, treinador adjunto dos leões na altura de Marcel Keizer, anunciou esta quarta-feira a sua saída do Sporting.





"No futebol como na vida, tudo tem um início e um fim! Agradeço a todos os que me proporcionaram trabalhar no SCP e partilharam comigo esta viagem! Em menos de um ano...Taça da Liga, Taça de Portugal! Agora... É hora de seguir em frente!", escreveu no Instagram.