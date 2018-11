Rodolfo Correia já assumiu funções no Sporting

Rodolfo Correia, novo treinador-adjunto do Sporting, já trabalhou esta quinta-feira na Academia de Alcochete, num treino no qual Marcel Keizer não contou com Coates, a recuperar de mialgias, Rodrigo Battaglia, que se encontra a recuperar da cirurgia a que foi sujeito, e Stefan Ristovski, entregue ao departamento médico para tratamento e recuperação. Bruno Fernandes, Luís Maximiano, Miguel Luís, Marcos Acuña e Lumor continuam a representar as respetivas seleções nacionais.O diretor clínico do Sporting, João Pedro Araújo, esteve também no centro de treinos leonino com o novo fisioterapeuta, Ruben Ferreira, que irá trabalhar com Hugo Fontes e Ludovico Marques e ainda com o enfermeiro Alexandre Rodrigues, que já faziam parte da equipa médica."A equipa técnica é então composta pelo treinador principal, Marcel Keizer, pelos treinadores adjuntos Rodolfo Correia e Roy Hendriksen, pelo treinador de guarda-redes Nélson Pereira, pelo preparador físico Gonçalo Álvaro e pelo cientista do desporto Alireza Rabbani", sublinham os verde e brancos na nota publicada no site oficial.Para sexta-feira está agendado novo treino em Alcochete, às 10h30, à porta fechada.