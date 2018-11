Rodolfo Correia já deixou Al Hilal e chega hoje a Portugal para assinar pelo Sporting

Rodolfo Correia já acertou a desvinculação com o Al Hilal, equipa orientada por Jorge Jesus, e chega ainda hoje a Portugal para assinar pelo Sporting onde fará parte da equipa técnica de Marcel Keizer, segundoapurou.O antigo médio, atualmente com 42 anos, estava em funções na equipa de sub-23 do Al Hilal, da Arábia Saudita.Em 2015/16, Rodolfo Correia foi convidado para assumir o comando técnico dos juniores do Sporting, a convite de Jorge Jesus. Apesar de se ter revelado interessado no projeto, o ex-jogador acabou por acompanhar Toni no futebol iraniano e, posteriormente, Carlos Queiroz que assumiu a função de selecionador persa.O ténico irá agora trabalhar com Marcel Keizer, Roy Hendriksen e Nélson Pereira, que reassumiu a função de treinador de guarda-redes.