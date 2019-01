Rodolfo Correia: «O Sporting vai ser mandão, mas por vezes terá de se adaptar»

Rodolfo Correia, adjunto de Marcel Keizer, afirma que o Sporting vai apresentar-se frente ao FC Porto, na final da Allianz Cup, sábado, às 19h45, "à imagem do que aconteceu" no jogo da Liga NOS, rejeitando que tenha sido um Sporting defensivo."À imagem do que fizemos no primeiro jogo com o FC Porto, as pessoas falaram de um Sporting mais defensivos. Não foi. Foi um Sporting que se adaptou ao que é o jogo, que compreendeu o que se passava e foi-se adaptando momentaneamente. É o que tentaremos continuar a fazer. O Sporting vai continuar a ser mandão, mas por vezes terá de se adaptar ao adversário que tem pela frente", afirmou o treinador adjunto dos leões, que esta sexta-feira compareceu na conferência de imprensa na vez de Marcel Keizer, que devido à morte do sogro viajou para a Holanda, mas regressará a Braga ainda hoje.Rodolfo Correia diz ainda que não acredita em "dinâmicas diferentes", e apesar de elogiar o adversário sublinha que o Sporting vai atrás da vitória."Nesta altura da época, as dinâmicas já estão adquiridas. O que pode haver é ajustamentos a uma situação ou outra. Quanto a dinâmicas, não acredito que vá mudar muito do que é o FC Porto e o Sporting2, enumerando alguns dos pontos fortes da formação portista: "é uma equipa muito poderosa fisicamente, os avançados são rápidos e fortes, a defesa também é forte fisicamente. São questões dos médios-centros com qualidade e técnica, o Óliver é um jogador com muita qualidade. Agora ocupa uma posição mais defensiva, mas que faz perfeitamente. O Herrera é um jogador de transição, que está sempre ligado ao jogo. Podia falar o dia todo dos jogadores, mas o que há a realçar é que conhecemos o FC Porto e queremos vencer este jogo."