Rodolfo Correia sem avanços

O Sporting continua a dialogar com o Al Hilal tendo em vista a contratação de Rodolfo Correia, o adjunto português que Frederico Varandas quer na equipa técnica do holandês Marcel Keizer, mas nesta altura ainda não há acordo. O português, que trabalhou com Toni no Tractor e com Carlos Queiroz na seleção do Irão, tem mais um ano de contrato e, apesar da experiência positiva na Arábia Saudita, está recetivo a uma mudança para o Sporting. No Al Hilal, recorde-se, Rodolfo Correia está encarregado dos sub-23 do clube. De referir ainda que, mesmo que a equipa técnica não esteja completa, haverá cerimónia para apresentar Marcel Keizer.