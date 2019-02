Rodolfo Correia: «Tantos debates sobre o tempo útil de jogo e as coisas continuam iguais»

Rodolfo Correia, treinador adjunto do Sporting, estava naturalmente desiludido com o desfecho da partida esta noite na Madeira. Ose perderam terreno para o Sp. Braga, numa partida onde Marcel Keizer foi expulso."A equipa esteve não esteve tão bem na primeira parte como na segunda, onde criámos oportunidade de golo, que infelizmente não concretizámos. Mas a haver uma equipa vencedora seríamos nós. Temos de lamentar esta situação de Marcel Keizer, um treinador super calmo, que não disse nada de mais e que foi expulso sem compreendermos porquê. Esta situação, juntamente com a do 'Seba' [Coates] faz-nos pensar. Outra questão que também nos faz pensar é o tempo útil neste jogo, com sucessivas quedas, atrasos... Não compreendemos. Tantos debates sobre o tempo útil de jogo e as coisas continuam iguais.""Trata-se de uma estratégia, defesa a quatro ou a três são dois sitemas que utilizamos. A questão aqui foi não conseguirmos marcar o golo.""Vamos tentar melhorar. Vamos tentar descobrir o porquê disso acontecer e tentar melhorar as situações. Neste caso não deu porque o tempo de jogo foi muito curto."