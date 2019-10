Rodrigo Fernandes continua às ordens de Silas

Battaglia, Fernando e Jovane Cabral foram os únicos ausentes no último treino do Sporting antes da receção ao V. Guimarães, agendada para este domingo (20h00) e referente à 8.ª jornada da Liga NOS.





Nos 15 minutos abertos à comunicação social na sessão deste sábado de manhã, foi possível constatar a presença de Rodrigo Fernandes, que também tinha estado presente no treino de ontem, com Pedro Mendes e Matheus Nunes. Esta dupla já não esteve hoje pelo facto de estar ao serviço dos sub-23 do Sporting, que esta manhã enfrentam o Estoril na Liga Revelação.