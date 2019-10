Rodrigo Fernandes, Matheus Nunes e Pedro Mendes sobem ao plantel principal do Sporting

Rodrigo Fernandes, médio defensivo, de 18 anos, Matheus Nunes, médio ofensivo, de 21 anos, e Pedro Mendes, ponta-de-lança, de 20 anos, foram promovidos da equipa sub-23 à equipa principal do Sporting e passarão a fazer parte do grupo de trabalho de Silas até ao final da época.O anúncio foi feito pelo próprio treinador, esta tarde, em declarações à Sporting TV, na antevisão ao jogo com o Rosenborg. Silas esclarece que, pontualmente, os três jogadores ainda vão treinar e/ou competir pelos sub-23 mas a ideia é que, daqui para a frente, possam concorrer por uma oportunidade na equipa A."Numa ou noutra ocasião poderão ter de baixar para treinar um ou dois dias e jogar (nos sub-23), se nós sentirmos que não vão jogar (na equipa principal). No caso do Pedro (Mendes), temos a limitação de ele não poder jogar nas competições nacionais. Um ou dois dias antes do jogo dos sub-23 ele vai abaixo para poder competir, quando não puder competir connosco. Mas a ideia é eles fazerem parte do nosso plantel e começarem a participar como os outros, porque são jogadores com qualidade e potencial e, muito importante para mim, são jogadores com ambição de poder representar a primeira equipa do Sporting e eu gosto disso. Portanto, vão fazer parte do nosso plantel. Ocasionalmente vão abaixo mas fazem parte da primeira equipa e quando tiverem de jogar jogarão", revela Silas.