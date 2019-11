Rodrigo Piloto em estreia no treino da equipa principal

Rodrigo Piloto, avançado dos sub-19, foi a grande novidade do treino dos leões ontem na Academia. Já com um jogo pela equipa sub-23, o ponta-de-lança, de 18 anos, fez ontem a estreia absoluta no plantel principal, tendo trabalhado às ordens de Silas. O técnico leonino chamou, ainda, os centrais Rafael Fernandes e João Silva, o lateral-esquerdo Echedey Carpintier, o médio Tomás Silva e o extremo Diogo Brás.

Fernando e Mathieu evoluem

Em fase de reintegração, Fernando já participou no treino tático, aumentando a intensidade. Já Mathieu cumpriu tratamento e trabalhou à parte, no relvado, com o fisioterapeuta Rúben Ferreira. Doumbia e Bolasie fizeram tratamento e ginásio.