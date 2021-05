Rodrigo Rêgo renova contrato com o Sporting

Rodrigo Rêgo renovou contrato com o Sporting, feito que encara com "muita felicidade e orgulho". O central de 19 anos, habitual titular nos sub-23 leoninos e integrante do lote de capitães, que representa o clube desde a época 2012/13, espera "continuar durante muitos mais anos" no clube.





"Somos uns privilegiados. Aqui não nos falta nada, por isso sinto-me em casa. A responsabilidade de representar o Sporting CP, que ao longo dos anos só acresce", frisou, aos meios de comunicação do clube, apontando uma meta: "Até chegar à equipa principal, que é o meu principal objetivo, a minha carreira ainda não começou, mas estou a trabalhar para que isso aconteça o mais rapidamente possível".O internacional português sub-18, que esta temporada já treinou esporadicamente às ordens de Rúben Amorim, espera fazer o mesmo trajecto que os amigos Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Tiago Tomás ou Nuno Mendes. "Fico orgulhoso por vê-los lá e o percurso deles dá-me, acima de tudo, motivação porque mostra-me que é possível lá chegar, mais tarde ou mais cedo".A terminar, apesar de os sub-23 não terem conseguido chegar ao título da categoria, Rodrigo Rêgo aponta já a 2021/22: "Acabei a época bem individualmente, mas em termos de equipa não chegámos onde ambicionávamos. Já sabíamos que a Liga Revelação era um campeonato muito competitivo e, por isso, para o ano sabemos ainda mais aquilo que nos espera".